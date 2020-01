दुबई/कैरो (रॉयटर्स)। मिडिल ईस्ट में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में से एक ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का शुक्रवार को निधन हो गया है। बता दें कि कबूस ने क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान देश की तटस्थता बनाए रखी। स्थानीय मीडिया ने कहा कि उनके चचेरे भाई हेथम बिन तारिक अल-सैद को उनका उत्तराधिकारी चुना गया है। ओमान ने पश्चिमी-समर्थित 79 वर्षीय कबूस के लिए 40 दिनों का आधिकारिक शोक की घोषणा की है। कबूस ने 1970 में ब्रिटेन की मदद से तख्तापलट करने के बाद ओमान का शासन हासिल किया था। कबूस के निधन पर ओमान में भारी संख्या में लोग जुटे हैं। निधन के बाद ओमानी झंडे में लिपटी तख्ती को मस्कट में सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद में ले जाया गया, जहां नमाज हो रही है।



कई साल से चल रहे थे बीमार

फिलहाल, उनके मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है लेकिन कबूस कई सालों से बीमार चल रहे थे और पिछले महीने इलाज के लिए उन्होंने बेल्जियम में एक सप्ताह बिताया था। कबूस की कोई संतान नहीं थी और उसने सार्वजनिक रूप से उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। 1996 के एक क़ानून में कहा गया है कि सत्तारूढ़ परिवार सिंहासन के खाली होने के तीन दिनों के भीतर एक उत्तराधिकारी का चयन करेगा। अब हेथम बिन तारिक अल-सैद को उनका उत्तराधिकारी चुना गया है। उन्होंने राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य किया है और 2013 में कबूस ने उन्हें ओमान के विकास के लिए जिम्मेदार मुख्य समिति की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया था।



भारत के सच्चे मित्र थे कबूस

ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री सहित दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक बयान में कहा कि कबूस मिडिल ईस्ट में एक स्थिर ताकत थे। वहीं, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम ने एक ट्विटर पोस्ट में उन्हें सम्मान, स्नेह और ज्ञान का सुल्तान बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। वह एक दूरदर्शी नेता और राजनेता थे, जिन्होंने ओमान को एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र में बदल दिया। मैं हमेशा उनसे प्राप्त स्नेह को संजोता रहूंगा। उनकी आत्मा को शांति मिले।' पीएम मोदी ने कहा कि सुल्तान कबूस भारत के सच्चे मित्र थे और उन्होंने भारत व ओमान के बीच एक जीवंत रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए मजबूत नेतृत्व प्रदान किया।

I am deeply saddened to learn about the passing away of His Majesty Sultan Qaboos bin Said al Said. He was a visionary leader and statesman who transformed Oman into a modern and prosperous nation. He was a beacon of peace for our region and the world. pic.twitter.com/7QnGhM5lNA