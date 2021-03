नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 52 वें सुरक्षा बल स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। इतना ही नहीं इस अवसर पर पीएम मोदी ने 10 मार्च, 2019 को गाजियाबाद में सीआईएसएफ के 50 वें स्थापना दिवस समारोह में दी हुई अपनी स्पीच को भी शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थापना दिवस पर, साहसी सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का गहरा महत्व है। 2019 में, मैं सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुआ था।

On their Raising Day, greetings to the courageous @CISFHQrs personnel and their families. Their role in furthering national safety and progress is deeply valued. In 2019, I had attended the Raising Day celebrations of CISF. Here is what I had spoken then. https://t.co/655hqumYN1