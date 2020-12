नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऐसे में आज बुधवार को देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को शद्धांजलि आदि वितरित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे जीवनभर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन किया।

"The tractor was at one time just a fabled object in the farming sector. Now the govt is giving farmers new ways to upgrading the machinery & improve its output. India will only prosper if the farmers prosper," he says pic.twitter.com/3Hp7tH4eyU