नई दिल्ली (एएनआई)। भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ कपिल देव की अगुवाई वाले 1983 विश्व कप जीत ने देश में खेल की नींव रखी और खेल का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त कोई भी भारतीय टीम को दावेदार नहीं मानता था। टीम में कुछ कम अनुभवी खिलाड़ी थे, जिनके सहारे विश्वकप जीतना भारतीयों के लिए एक सपना था। मगर कपिल देव एंड टीम ने इस सपने को साकार किया और वर्ल्डकप ट्राॅफी लेकर घर लौटे। ये जीत भारत को यूं ही नहीं मिली थी, इसके पीछे एक वजह थी जिसने सभी खिलाड़ियों के हौसले को बनाए रखा।

रवि शास्त्री ने टि्वटर पर जीत का जश्न मनाया

1983 वर्ल्डकप विनिंग टीम के सदस्य रहे मौजूदा भारतीय कोच रवि शास्त्री ने टि्वटर पर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया की जीत के पीछे की वजह भी उजागर की। शास्त्री का कहना है कि, हमारे अंदर एक विश्वास था जिसके चलते सपना सच हुआ। अगर विश्वास न होता, तो शायद न जीत पाते। शास्त्री ने ट्वीट में लिखा, '25 जून 1983 को, हमें विश्वास था और हम वर्ल्ड चैंपियंस बने और भारत में क्रिकेट का चेहरा बदल दिया।'

#ThisDayThatYear On 25th June in 1983, we believed and we became – World Champions and changed the face of #Cricket in #India once and for all. @therealkapildev @ICC @cricketworldcup 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/Ixh9Lkauqm