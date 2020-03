कानपुर। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ पांच दिनों का होता है। इतने दिनों में दोनों टीमें दो-दो पारियां खेलकर जीत-हार का फैसला कर लेती हैं। हालांकि अक्सर मैच ड्रॉ भी हो जाता है मगर 11 दिनों तक खेलने के बावजूद कोई टेस्ट ड्रॉ हो जाए तो आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। मगर ऐसा हो चुका है साल 1939 में। उस वक्त इंग्लिश टीम अफ्रीका दौरे पर थी। दोनों के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी थी मगर डरबन में जब पांचवां मैच खेल गया तो इतिहास बन गया। ये मुकाबला 11 दिनों तक चला था। 3 मार्च को शुरु हुआ यह मैच 14 मार्च को खत्म हुआ था, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला।

इसे 'टाइमलेस टेस्ट' भी कहा जाता है

क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे टेस्ट मैच जिसे 'टाइमलेस टेस्ट' भी कहा जाता है, यह 1939 में डरबन के किंग्समेड क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। तब अफ्रीकी टीम की कमान एलन मेलवेल के हाथों में थी वहीं इंग्लिश टीम की अगुआई वैली हेमेंड कर रहे थे। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया और दो दिन तक बैटिंग की। इसके बाद तीसरा दिन रेस्ड डे रहा और अगले दिन मेजबान 530 रन पर ऑलआउट हुए। तब अफ्रीका की तरफ से दो बल्लेबाजों ने शतक लगाया। हालांकि दो दिन फील्डिंग करने के बाद इंग्लैंड ने भी दो दिन ही बल्लेबाजी की और टीम ने पहली पारी में 316 रन बनाए।

