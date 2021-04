नई दिल्ली (एएनआई)। 23 साल पहले आज ही के दिन भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने शारजाह कप के सेमी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 143 रनों की पारी खेली थी। तेंदुलकर की इस पारी को आज भी उनकी सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय पारी के रूप में माना जाता है। वो मुकाबला भारत जीत तो नहीं सका लेकिन सचिन ने इस पारी को यादगार बना दिया।

मैदान में चली धूल भरी आंधी

बल्लेबाज ने 46 ओवर में 276 रन का पीछा करते हुए 143 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने माइकल बेवन की 101 रनों की पारी के कारण 284/7 रन बनाए थे। हालांकि, एक सैंडस्टॉर्म के कारण मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। जिसके बाद भारत को 46 ओवरों में जीत के लिए 276 रन का लक्ष्य दिया गया।

It was legend v legend on this day in 1998 when @ShaneWarne and @sachin_rt went head-to-head in Sharjah 💥



The Little Master hit a remarkable 143 off 131 balls in his famous 'Desert Storm' innings 🌪️ pic.twitter.com/xAyMA4x2tx