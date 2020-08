कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। 18 अगस्त 2008 को भारत के कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना पहला वनडे श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में खेला और केवल 12 रन बनाने में सफल रहे। हालांकि पहला मैच कुछ खास न होने के बावजूद कोहली टीम में बने रहे। विराट को अपने पहले शतक के लिए 14 मैचों का इंतजार करना पड़ा, और आखिरकार उन्होंने 2009 में कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ 100 रन का स्कोर बनाया। उन्होंने 109 रन की पारी खेली थी।

इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 12 साल पूरे

कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 12 साल हो गए हैं। एकदिवसीय क्रिकेट में उन्होंने 43 शतक दर्ज किए हैं। 31 वर्षीय कोहली ने अब तक 248 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 59.33 के औसत से 11,867 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 183 है।भारतीय कप्तान वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है और टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक 86 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 27.6 की औसत से 53.62 की औसत से 7,240 रन बनाए हैं। 2019 में पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 254 रन की उनकी पारी अब तक का उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है।

12 साल में कोहली के 12 वर्ल्ड रिकाॅर्ड

- कोहली सबसे तेज 10000 वनडे रन तक पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए महज 205 पारियों में यह कारनामा किया था। जबकि तेंदुलकर को इस मुकाम तक पहुंचने में 259 पारियां खेलनी पड़ी थी।

- विराट को 10000 वनडे रन हासिल करने में केवल 10 साल 68 दिन लगे। किसी भी बल्लेबाज द्वारा दस हजार वनडे रन तक पहुंचने का यह अब तक का सबसे तेज रिकाॅर्ड है। पहले यह रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के पास था, जिन्होंने 10 साल और 317 दिनों में यह कारनामा पूरा किया था मगर विराट अब आगे निकल आए।

- भारतीय कप्तान विराट कोहली दो अलग-अलग विरोधियों के खिलाफ लगातार तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है।

- भारतीय कप्तान एक कैलेंडर वर्ष (11 पारी) में 1000 एकदिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज व्यक्ति हैं। पिछला रिकॉर्ड हाशिम अमला के पास था जिन्होंने सिर्फ 15 पारियों में उपलब्धि हासिल की थी।

- कोहली टेस्ट में कप्तान के रूप में 4,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज हैं। वह महज 65 पारियों में यहां तक पहुंचे। पिछला रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास था, जिन्होंने 71 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

- कोहली दसवीं बार किसी टेस्ट मैच की दो पारियों में 200 रन बनाने वाले पहले कप्तान हैं। वैसे बता दें वनडे की तरह टेस्ट में भी विराट का बल्ला जमकर चलता है।

On this day in 2008, a young @imVkohli donned the #TeamIndia jersey for the first time and as they say the rest is history.



Here's congratulating #TeamIndia Captain on #12YearsOfVirat pic.twitter.com/ietcVCDfrG