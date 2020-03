कानपुर। 31 मार्च 2016 को मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा था। चारों तरफ सिर्फ इंडिया-इंडिया का शोर हो रहा था, हो भी क्यों न, आखिर टीम इंडिया अपने घर पर टी-20 वर्ल्डकप का सेमीफाइनल मैच जो खेल रही थी। हजारों क्रिकेट फैंस टीम इंडिया को चियर करने यहां पहुंचे थे। ये मुकाबला भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच था, जो टीम मैच जीतती उसकी फाइनल में जगह पक्की थी। सभी को लगा भारत यह मैच जीत लेगा मगर ऐसा नहीं हुआ। टीम इंडिया जीतते-जीतते रह गई, दो विंडीज खिलाडिय़ों ने भारत के मुंह से ऐसे जीत छीनी कि उसकी हार आज भी भारतीय फैंस को चुभती है।

काफी रोचक था ये मुकाबला

इस रोचक मुकाबले में टीम इंडिया की कमान एमएस धोनी के हाथों में थी। वहीं विंडीज टीम की अगुआई डैरेन सैमी कर रहे थे। सैमी ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग का न्यौता दिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने आए। दोनों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए ओपनर्स ने अर्धशतकीय साझेदारी की। हालांकि टीम को पहला झटका हिटमैन के रूप में लगा, जिन्हें सैमुअल्स बद्री ने 43 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद रहाणे भी 40 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बैटिंग की। उन्हें साथ मिला धोनी का, इन दोनों ने भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। कोहली 89 रन बनाकर नाबाद लौटे और टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ किया।

West Indies needed 73 runs from the last six overs against India #OnThisDay in 2016, in order to secure a spot in the #T20WorldCup final.



🎥 Watch how @Russell12A and @54simmo finished it with two balls to spare 👇 pic.twitter.com/I5ZAvdhiYJ