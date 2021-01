नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को, यह घोषणा की गई थी कि तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 175 जिलों में एनसीसी को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसके लिए सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की भावना आपके साथ रहनी चाहिए। आप अपने आस-पास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे तो भारत का समाज और देश मजबूत होगा। दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म, यूथ और राशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। पर्यावरण, जल संरक्षण या स्वच्छता से जुड़ा कोई अभियान हो वहां एनसीसी के कैडेट जरूर नजर आते हैं।

On 15th August last year, it was announced that NCC will be given new responsibilities in around 175 districts in the coastal and border areas. For this around, 1 lakh NCC cadets are being trained by Army, Navy and Air Force. Of these, 1/3rd cadets are girls: PM Narendra Modi https://t.co/gaovKwb4kf