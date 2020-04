कानपुर। कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 30 यार्ड के मैदान में वो सबकुछ देखने को मिला, जो एक क्रिकेट फैंस को काफी एक्साइट करता है। आज हम ऐसे ही एक रोचक रिकॉर्ड की बात करेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नाम शतक भी दर्ज है तो पांच विकेट भी। साथ ही इन्होंने स्टंपिग भी की है। क्रिकेट में हम जिस ऑलाउंडर क्रिकेटर की बात करते हैं, तो इन दोनों ने इसे सच साबित किया।

पहले क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के जॉन रीड

यह कारनामा करने वाले पहले क्रिकेटर न्यूजीलैंड के जॉन रीड थे। रीड कीवी टीम के बेहतरीन खिलाडिय़ों में एक रहे। मगर उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। रीड के नाम टेस्ट में शतक भी है तो पांच विकेट भी। वहीं उन्होंने एक मैच में स्टंपिग भी की। आज करीब 91 साल के हो चुके रीड ने न्यूजीलैंड के लिए 16 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने 58 टेस्ट खेले जिसमें 33.28 की औसत से 3428 रन बनाए। रीड ने टेस्ट में 6 शतक और 22 अर्धशतक भी लगाए हैं। वहीं उनके नाम 43 कैच और एक स्टंपिंग शामिल है। अब गेंदबाजी रिकॉर्ड की बात करें तो इस खिलाड़ी के नाम 85 विकेट दर्ज हैं, जिसमें पांच बार चार विकेट लेने का कारनामा किया वहीं एक बार पांच विकेट झटके।

🇳🇿 all-rounder John Reid was the first player to have scored a century, taken a five-for and effected a stumping in Test cricket.



Can you name the only player to have achieved this triple since? 🤔 pic.twitter.com/mDA4TW4s5W