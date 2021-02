कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने उच्च न्यायालय की स्थापना के साठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस अवसर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है।

It makes us proud that our Supreme Court has heard the most number of cases through video conferencing in the world. Our High Courts and District Courts have also carried out a large number of e-proceedings during COVID: PM Modi pic.twitter.com/eO6exZbw16