श्रीनगर (एएनआई)। दुर्घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि चंदनवाड़ी के पास बस दुर्घटना से गहरा दुख हुआ जिसमें हमने अपने बहादुर आईटीबीपी कर्मियों को खो दिया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है। घायल कर्मियों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर शोक जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शाह ने ट्वीट में लिखा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी और पुलिसकर्मियों को ले जा रही एक बस की दुर्घटना के बारे में जानकर दुख हुआ। मेरी प्रार्थना और संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।

Anguished to learn about the accident of a bus carrying ITBP and police personnel in Pahalgam, J&K. My prayers and thoughts are with the bereaved families. The injured were rushed to the hospital. May they recover at the earliest.