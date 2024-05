कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Panchayat 3 Twitter Review: ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'पंचायत' का तीसरा पार्ट यानी की 'पंचायत 3' फाइनली रिलीज हो गया है। फैंस पिछले दो साल से इस पार्ट का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट आते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो जाते थे। 28 मई की आधी रात को पंचायत 3 का प्रीमियम होने के बाद कुछ फैंस ने तो इसे पूरा देख भी लिया है, वहीं कुछ इसे अभी भी निपटाने में लगे हुए हैं।

सोशल मीडिया पर भी इस वेब सीरीज को लेकर फैंस के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कुछ इसकी कहानी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसके कमाल डॅायलॅाग्स और शानदार एक्टिंग के दीवाने हो गए हैं। आइए जानते हैं कि फैंस को ये सीरीज किनी पसंद आई...

@TheViralFever

They are back 😅 #Panchayat3



Bhushan (Bansakas) in a way to fully Manipulate New sachiv

with #vinod 😂 with his thrilling

dialogue

“Dekh raha he vinod” ✨🤢

New sachin going crazy 🙌@PrimeVideoIN #Panchayat03 pic.twitter.com/mEMOihHKyI — Jagadiish✨ (@Jagadiish_1) May 28, 2024

एक यूजर ने इस सीरीज की छोटी सी क्लिप शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा कि, 'वो वापस आ गए हैं #पंचायत3। भूषण (बंसकस) नए सचिव को पूरी तरह से परेशान करने के लिए विनोद के साथ और अपने डायलॉग के साथ "देख रहा है ना विनोद" नया सचिन पागल हो रहा है।'

Have watched almost 6 episodes of #Panchayat3 till now and i must say its just as good as the first two seasons...



Terrific dialogues and brilliant acting by all... pic.twitter.com/tFoyAoFg3S — Anurag Sinha (@anuragsinha1992) May 28, 2024

वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि, 'अब तक #पंचायत3 के लगभग 6 एपिसोड देख चुके हैं और मुझे कहना होगा कि यह पहले दो सीजन जितना ही अच्छा है...जबरदस्त डायलॉग और सभी की शानदार एक्टिंग।'

Finally Panchayat 3 is available to watch now. I am amazed to see it's storyline and that makes it very interesting and unique from other web series.

Started to watch the series at 12 AM, 28 May.#panchayat #panchayat3onprimevideo#panchayat3@PrimeVideoIN @TheViralFever pic.twitter.com/8H0RhPSKxB — Blogger Jv (@BloggerJv) May 28, 2024

इस सीरीज की तारीफ में एक और यूजर ने लिखा कि, 'फाइनली पंचायत 3 अब देखने के लिए अवेलेबल है। मैं इसकी कहानी देखकर अमेज्ड हूं और यह इसे बाकी वेब सीरीज से बहुत दिलचस्प और यूनिक बनाती है। मैंने 28 मई को रात 12 बजे सीरीज खेलना शुरू किया।'

एक अन्य यूजर ने लिखा कि, '#पंचायत3 फिर से उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरी!'