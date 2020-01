12:39 PM

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें लोग एक दूसरे को 'जय हिंद' कहते हैं। यह दुर्लभ है। आप सभी को नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहिए।

Prime Minister Narendra Modi: Arunachal Pradesh is the only state in India in which people greet each other with 'Jai Hind'. This is rare. You all should visit the North East pic.twitter.com/qRStdCYZ4q