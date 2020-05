रायपुर, छत्तीसगढ़ (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कांग्रेस नेता अजीत जोगी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके सम्मान में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'श्री अजीत जोगी जी को जनसेवा का शौक था। इस जुनून के चलते उन्होंने नौकरशाह और एक राजनीतिक नेता के रूप में कड़ी मेहनत की। वह गरीबों, विशेषकर आदिवासी समुदायों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहे। उनके निधन से दुखी। उनके परिवार के प्रति संवेदना। आरआईपी।'

Shri Ajit Jogi Ji was passionate about public service. This passion made him work hard as a bureaucrat and as a political leader. He strived to bring a positive change in the lives of the poor, especially tribal communities. Saddened by his demise. Condolences to his family. RIP.