नई दिल्ली (एएनआई) । PM Modi 72th Birthday : अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएमओ हाउस से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें दोनों बातचीत करते नजर आए हैं। इस दाैरान उन्होंने लिखा कि आपकी दृष्टि, आपकी गर्मजोशी और काम करने की आपकी क्षमता, यह चीजें मुझे बहुत प्रेरणादायक लगती हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं @narendramodiji। आपको स्वास्थ्य, खुशी और आगे शानदार वर्ष की शुभकामनाएं।

Your vision, your warmth, and your capacity to work…just some of the many things that I find deeply inspiring. Happy Birthday @narendramodi ji. Wish you health, happiness and a glorious year ahead. 🙏🏻 pic.twitter.com/0Ic7JmoZ3K

एक्टर अनिल कपूर ने कुछ इस तरह दी बधाई

अभिनेता अनिल कपूर ने भी पीएम मोदी के साथ एक मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए, कैप्शन में लिखा कि उस व्यक्ति को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर इस तरह से खड़ा किया है। जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छे दिनों के अग्रदूत, हमारे गौरवान्वित राष्ट्र के नेता। आप दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें! @narendramodi।

A very Happy Birthday to the man who has put India on the world map in a way we could never have imagined...the harbinger of acche din, the leader of our proud nation. May you live long and stay healthy! 🙏 @narendramodi pic.twitter.com/8Mp2BJxsUu