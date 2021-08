नई दिल्ली (एएनआई)। बैठक में समुद्र में सहयोग को मजबूत करने तथा असुरक्षा को दूर करके समुद्री अपराध में प्रभावशाली तरीके से कमी लाने पर विचार किया जाएगा। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने यूएनएससी बैठक में बहस शुरू करने को लेकर अध्यक्षता की। बैठक में कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष तथा यूएनएससी में सरकारी सदस्य शामिल हुए। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सिस्टम के क्षेत्रीय संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है।

We want to make an inclusive framework on maritime security in our region based on the vision of SAGAR (Security And Growth for All in the Region). This vision is for a safe, secure, and stable maritime domain: PM Narendra Modi at a UNSC High-Level Open Debate pic.twitter.com/ALhVn2SNV6