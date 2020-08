नई दिल्ली (एएनआई)। देश में आज 'नुआखाई जुहर' का त्योहार मनाया जा रहा है। यह पर्व ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। यह मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट करते हुए देश के किसानों को इसके लिए शुभकामनाएं दीं और उनकी समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। 'नुआखाई जुहर' कृषि त्यौहार है जिसे नवाखाई परब या नुकाही भेटघाट भी कहा जाता है। नुआखाई दो शब्दों का एक संयोजन है। इसमें नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना। इस त्याैहार में साल का नया चावल प्रथम बार सभी लोग खाते हैं।

The special occasion of Nuakhai is about celebrating the hardwork of our farmers. It is due to their efforts that our nation is fed.



May this auspicious day bring prosperity and good health for everyone.



Nuakhai Juhar!