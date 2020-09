नई दिल्ली (पीटीआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को अपने श्रीलंकाई समकक्ष महिंदा राजपक्षे के साथ वीडियाे कांफ्रेंसिंग के जरिए वार्ता शुरू हो चुकी है। वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने महिंदा राजपक्षे से कहा कि मैं आपको श्रीलंका पीएम पद ग्रहण करने के लिए बधाई देता हूं। भारत-श्रीलंका का बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराना है। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका से संबंधो कों हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं।

I express my gratitude for the way in which India worked for other countries during the #COVID19 pandemic: Sri Lankan PM Mahinda Rajapaksa https://t.co/wgylkLOG9O pic.twitter.com/M7rww0SsrL September 26, 2020

इस वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दाैरान द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विस्तार और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि श्रीलंका की राजपक्षे सरकार की नीतियों के समर्थन से श्रीलंका में सत्ताधारी पार्टी की भारी चुनावी जीत से दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग होगा। भारत-श्रीलंका संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर आया है। दोनों देशों के लोग हमारी ओर नई आशा और उम्मीदों के साथ देख रहे हैं।

The operation to douse off the fire on MT New Diamond ship provided an opportunity for greater cooperation between the two countries: Sri Lankan PM Mahinda Rajapaksa at Virtual Bilateral Summit pic.twitter.com/hSMRT8MDO1 — ANI (@ANI) September 26, 2020

वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पीएम मोदी को धन्यवाद बोलते हुए कहा कि हमारे बीच में बहुत पुराने जमाने से कनिष्ठ संबंध और प्रेम है और ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। पूरी दुनिया कोरोना महामारी की वजह से संकट में है और आपने दोनों देशों के लिए तथा अन्य देशों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार काम किया मैं उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूं। पीएम राजपक्षे और पीएम मोदी राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था रक्षा पर्यटन और आपसी हित के अन्य क्षेत्र पर बातचीत कर रहे हैं।