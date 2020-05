नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के "1 करोड़ लाभार्थी" होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने इससे जुड़े सभी व्यक्तियों और संगठनों को धन्यवाद दिया। यही नहीं प्रधानमंत्री ने मेघालय से लाभार्थी, पूजा थापा, जो एक भारतीय सेना के जवान की पत्नी भी हैं, के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान, थापा ने प्रधानमंत्री मोदी को इस योजना को शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें दवाओं की लागत सहित नि: शुल्क ऑपरेशन करने में मदद की।

It would make every Indian proud that the number of Ayushman Bharat beneficiaries has crossed 1 crore. In less than two years, this initiative has had a positive impact on so many lives. I congratulate all the beneficiaries and their families. I also pray for their good health.