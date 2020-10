नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 70 वें संस्करण के लिए विचार आमंत्रित किए है। पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 25 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश वासियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ट्वीट किया कि ,MannKiBaat उत्कृष्ट नागरिकों की प्रेरक यात्राओं को साझा करने और उन विषयों पर चर्चा करने का एक शानदार अवसर प्रस्तुत करता है जो शक्ति सामाजिक परिवर्तन करते हैं। इस महीने का कार्यक्रम 25 तारीख को होगा। NaMo App, MyGov पर अपने विचार साझा करें या अपना संदेश रिकॉर्ड करें।

#MannKiBaat presents a great opportunity to share inspiring journeys of outstanding citizens and discuss themes that power societal change. This month&यs programme will take place on the 25th. Share your ideas on the NaMo App, MyGov or record your message. https://t.co/qVG7YLhsuY pic.twitter.com/P1IccJxV3j