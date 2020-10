पटियाला (एएनआई)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को यहां कहा, कांग्रेस की 'खेती बचाओ यात्रा ' काला कानून ' के खिलाफ है। वायनाड से सांसद गांधी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पीएम मोदी का 'काला कनून' देश में कृषि के मौजूदा ढांचे को नष्ट कर देगा। इससे सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा प्रभावित होंगे। अगर यह ढांचा टूटता है तो भविष्य में पंजाब को कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि मोदी सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान उन छोटे और मध्यम व्यवसायों को नष्ट कर दिया है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इसके अलावा इनसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले ही फरवरी में कोरोना वायरस को लेकर सरकार को चेताया था लेकिन तब लगा था वह मजाक कर रहे हैं।

The introduction of #FarmBills by Modi government is a way to destroy the existing structure of food security and it is going to affect the state of Punjab the most. It is an attack on our farmers: Congress leader Rahul Gandhi in Patiala. pic.twitter.com/3LX50Y7naq