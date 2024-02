नई दिल्‍ली (एजेंसी)। हिंदी भाषा और हिंदी गीतों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु विजिट के दौरान पल्‍ल्‍दम में जर्मन गायिका कैसेंड्रा माई स्पिटमैन और उनकी मां से मिले। इस मुलाकात के दौरान जर्मन सिंगर ने प्रसिद्ध कृष्ण भजन अच्‍युतम केशवम गाना अपनी सुरीली आवाज में गाया तो पीएम मोदी भी वाह वाह कह उठे। आपको बता दें कि कैसेंड्रा माई स्पिटमैन वही जर्मन सिंगर हैं, जिनके बारे में पीएम मोदी ने हालिया मन की बात कार्यक्रम में बात की थी।

कैसेंड्रा कई भारतीय भाषाओं में गाती हैं गाने

आपको जानकर आश्‍चर्य होगा कि कैसेंड्रा माई स्पिटमैन हिंदी ही नहीं कई भारतीय भाषाओं में गीत गा लेती हैं, जिनमें भजन मुख्‍य रूप से शामिल हैं। जर्मन सिंगर ने पीएम के सामने इस भजन के साथ एक तमिल गाना भी गाया। एएनआई द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्‍ट किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब कैसेंड्रा यह भजन गा रही हैं तो पीएम मोदी साथ साथ मेज थपथपा रहे हैं। जैसे ही कैसेंड्रा का भजन पूरा हुआ, पीएम मोदी ने ताली बजाते हुए वाह वाह कहा और उनके गाने की काफी तारीफ भी की। इस वीडियो में आप भी सुन सकते हैं जर्मन सिंगर का सुनाया यह खास भजन।

