अयोध्या ((एएनआई)। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख रखेंगे। बस वह कुछ ही देर में अयाेध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर स्थल पर बुधवार को होने वाली गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में 'पारिजात' का पौधा लगाएंगे। इस पौधे को हिंदू पौराणिक कथाओं में काफी दिव्य माना गया है। कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष को देवराज इंद्र द्वारा स्वर्ग में स्थापित किया गया था। पीएम मोदी इस पौधे को पारंपरिक ड्रिप इरिगेशन तकनीक से लगाएंगे। भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान गढ़ी पूजा-अर्चना करेंगे।



ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी इस पेड़ को लगाएंगे

महंत राजकुमार दास ने कहा पारिजात को एक दिव्य वृक्ष के रूप में माना जाता है। इसलिए इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी इस पेड़ को लगाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित शिलान्यास समारोह बुधवार को काफी धूमधाम से होगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए एक पट्टिका का अनावरण करेंगे और 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे।पीएम नरेंद्र मोदी के आज दाैरे से पहले सुबह हनुमान गढ़ी मंदिर में संकीर्तन का कार्य किया गया।

As per tradition, PM Modi will first visit the 10th century Hanuman Garhi Temple on arrival in #Ayodhya. Premises of the temple were sanitised earlier today.



He will later proceed to Ram Janmabhoomi site to offer prayers to Ram Lalla & lay the foundation stone for #RamTemple. pic.twitter.com/UDIGuHk4YP