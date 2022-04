नई दिल्ली (एएनआई/ पीटीआई )। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल हनुमान जी की प्रतिमाओं की स्थापना का संकल्प नहीं है बल्कि यह 'एक श्रेष्ठ भारत' के संकल्प का भी एक हिस्सा है। आगे कहा कि हम वर्षों से शिमला में ऐसी ही भव्य हनुमान प्रतिमा देख रहे हैं। दूसरा आज मोरबी में स्थापित किया गया है। मुझे बताया गया है कि रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में दो और मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। साथ ही उन्‍होनें ट्वीट करके लोगों को हनुमान जयंती की बधाई दी उन्‍होनें कहा कि भगवान हनुमान शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक हैं। भगवान हनुमान के आशीर्वाद से सभी का जीवन शक्ति, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो।

Today, we mark the special occasion of Hanuman Jayanti. In Morbi, at 11 AM, a 108 feet statue of Hanuman ji will be inaugurated. I am honoured to be getting the opportunity to be a part of this programme via video conferencing. https://t.co/qjvLIHWWiO pic.twitter.com/kbHcIxd90Z