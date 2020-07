नई दिल्ली/मुंबई (पीटीआई/एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा पर रविवार को बधाई संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज पावन दिन है। गुरु हमारे जीवन को एक अर्थ प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर बहुत-बहुत बधाई। इस मौके पर उन्होंने अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त किया।



अमिताभ ने शेयर की गुरु चरणों की तस्वीर

77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने इस मौके पर ट्वीटर पर एक फूल चढ़ाए गए गुरु के चरणों की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा कि गुरु पूर्णिमा पर बधाई... बड़ों और गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा।

T 3583 - Greetings on Guru Purnima .. and may the blessings of our elders our teachers, ever remain with us .. 🙏 pic.twitter.com/xIibKjSu1J



एक अन्य ट्वीट में सीनियर बच्चन ने कबीर दास का दोहा शेयर करते हुए लिखा कि तीनों लोकों में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता।



शिक्षकों के आशीर्वाद और पिटाई से बने अनुपम खेर

अनुपम खेर ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर ट्वीट किया कि वे अपने सभी शिक्षकों को सैल्यूट करते हैं। उनके आशीर्वाद, उनके प्यार, उनकी डांट और कभी-कभी उनकी पिटाई की वजह से आज वे इतने बड़े मुकाम पर हैं। इस मौके पर वे अपना प्यार और आशीर्वाद अपने छात्रों को दे रहे हैं।



उर्मिला आत्मा को मानती है सबसे बड़ा गुरु

उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीटर पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर शेयर करते हुए गुरु पूर्णिमा की बधाई संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत सारे शिक्षकों की गाइडेंस की वजह से वे लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हैं। साथ ही वे यह भी कहती हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब खुद आत्मा ही हमारी सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। आपकी आत्मा कभी आपके जीवन पथ को रौशन करने से नहीं चूकती।

While we are on the path of constant growth,many teachers guide us.But truly great phase in evolution is when our Own Soul becomes our greatest Guru 🙏🏼 May your souls never fail to enlighten your path. #GuruPurnima2020 #गुरुपूर्णिमा pic.twitter.com/1DahnQgUyu