नई दिल्ली (पीटीआई / एएनआई)। भारत के संसद भवन पर हमले की रविवार यानी कि आज 13 दिसंबर 2020 को 19वीं बरसी है। 2001 के संसद हमले में जान गंवाने वालों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर देश के राष्ट्रपति ने रविवार को कहा कि देश उन शहीदों को कृतज्ञतापूर्वक याद करता है जिन्होंने 2001 में आज के दिन संसद का बचाव करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे। उन्होंने हमारे लोकतंत्र के मंदिर के उन रक्षकों के बलिदान की सराहना करते हुए ट्वीट किया कि हम आतंकवाद की ताकतों को हराने के अपने संकल्प को मजबूत करते हैं।

The nation gratefully remembers the brave martyrs who laid down their lives defending the Parliament on this day in 2001. While commemorating the great sacrifice of those defenders of the temple of our democracy, we strengthen our resolve to defeat the forces of terror.