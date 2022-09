नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर्स काउंसिल के एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दाैरान पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में शहरी नियोजन पर जोर दिया गया है। यह जरूरी है कि शहरी नियोजन का विकेंद्रीकरण हो। राज्य स्तर पर अर्बन प्लानिंग हो, सब कुछ दिल्ली से नहीं हो सकता। देश में कई सैटेलाइट टाउन हैं जो बड़े शहरों के आसपास विकसित हो रहे हैं। सैटेलाइट कस्बों को रणनीतिक रूप से विकसित करने के लिए काम किया जाना चाहिए, तभी शहरों पर दबाव कम होगा।

