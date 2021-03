नई दिल्ली (पीटीआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा सांसद राम स्वरूप शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और उनके परिवारों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि राम स्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे, जो हमेशा लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक प्रयास किया। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से पीड़ा हुई। इस दुख की घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।

Shri Ram Swaroop Sharma was a dedicated leader, who was always committed to solving people&यs problems. He worked tirelessly for the betterment of society. Pained by his untimely and unfortunate demise. My thoughts are with his family and supporters in this sad hour. Om Shanti.

Saddened by the demise of former MP and Minister Shri Dilip Gandhi Ji. He will be remembered for his rich contributions to community service and helping the poor. He made numerous efforts to strengthen the BJP in Maharashtra. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.