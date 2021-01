नई दिल्ली (एएनआई)। कर्नाटक के शिवमोगा में एक रेलवे क्रशर साइट पर देर रात डायनामाइट ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि आठ लोगों की जान चली गई। वहीं आसपास के घरों के शीशे टूट गए और काफी दूर तक इसके झटके महसूस किए गए। तेज धमाके के बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आएं। वहीं इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है।प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पीएम मोदी के हवाले से ट्वीट किया कि शिवमोगा में जान-माल के नुकसान से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की प्राथना करता हूं। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

Pained by the loss of lives in Shivamogga. Condolences to the bereaved families. Praying that the injured recover soon. The State Government is providing all possible assistance to the affected: PM @narendramodi