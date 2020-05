कोलकाता (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वेस्ट बंगाल का हवाई दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तूफान अम्फान से आई तबाही को देखा। बाद में पीएम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्हें राज्य को एक हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की। पीएम ने कहा, इस संकट की घड़ी में पूरा देश बंगाल के साथ खड़ा है। बता दें अम्फान तूफान ने बंगाल में काफी तबाही मचाई। बताते हैं पिछले 20 सालों में यह अब तक का सबसे बड़ा तूफान था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और इससे होने वाले नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण करेगी।

80 लोगों की चली गई जान

सूत्रों के अनुसार भयंकर चक्रवाती तूफान के कारण कम से कम 80 लोगों की जान चली गई है। गुरुवार को बनर्जी ने कहा था, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करूंगी कि वे प्रभावित क्षेत्रों में आएं। खैर ममता की इस अपील के बाद पीएम मोदी आज बंगाल के दौरे पर आए। ममता का कहना है उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तरह के गंभीर चक्रवात को नहीं देखा था।

Have been seeing visuals from West Bengal on the devastation caused by Cyclone Amphan. In this challenging hour, the entire nation stands in solidarity with West Bengal. Praying for the well-being of the people of the state. Efforts are on to ensure normalcy.