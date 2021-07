नई दिल्ली (एएनआई)। बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दाैड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के निधन पर दुख जताया है। पूर्व सांसद के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें दलितों की सेवा करना अच्छा लगता था। शरद त्रिपाठी के असामयिक निधन ने मुझे और साथ ही कई अन्य लोगों को भी दुखी किया है। उन्हें समाज की सेवा करना और दलितों के लिए काम करना पसंद था। उन्होंने संत कबीर दास जी के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अद्वितीय प्रयास किए। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति

Shri Sharad Tripathi&यs untimely demise has left me as well as many others saddened. He loved serving society and working for the downtrodden. He made unique efforts to popularise the ideals of Sant Kabir Das Ji. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.