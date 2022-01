नई दिल्ली (एएनआई)। जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां के रियासी जिले के माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार को मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और 13 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। यह घटना सुबह करीब 2:45 बजे हुई। धर्मस्थल के अधिकारियों ने कहा कि भगदड़ तब हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना अनुमति पर्ची के माता वैष्णो देवी भवन में प्रवेश कर गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी भवन में हुई भगदड़ में जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया।

प्रधामंत्री ने ट्वीट कर जताया दुख

पीएम मोदी ने ट्वीट किया माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई जानमाल की क्षति से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। जेके एलजी श्री @manojsinha_ जी, मंत्री श्री @DrJitendraSingh जी, @nityanandraibjp जी से बात की और स्थिति का लिया।

पीएम ने आर्थिक मदद का किया ऐलान

वहीं प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, गोपाल दत्त ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए,कहा, कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है। हताहत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से हैं, और एक जम्मू-कश्मीर से है। अधिक जानकारी प्रतीक्षित हैं। घायलों को बचाव के बाद नरैना अस्पताल ले जाया गया है।