बेंगलुरु (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायन्ना (केएसआर) रेलवे स्टेशन पर चेन्नई-मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह देश की पांचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन है। पीएमओ ने कहा, यह चेन्नई के औद्योगिक केंद्र और बेंगलुरु के टेक और स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूर के बीच संपर्क को बढ़ाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।





Karnataka | Today, Karnataka got its first Vande Bharat Express train. Along with that, a new terminal at Bengaluru airport was inaugurated which was the requirement of the people of Bengaluru: PM Modi in Bengaluru pic.twitter.com/vbDpb37LDu