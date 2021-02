नई दिल्ली (एएनआई)। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने दक्षिण अफ्रीका में COVID-19 टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत की प्रशंसा की है। जिसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें पीटरसन की भारत के प्रति स्नेह देखकर खुशी हुई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा, "हम मानते हैं कि दुनिया हमारा परिवार है" और "COVID-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में हम बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं।' पीएम मोदी ने पीटरसन के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, "भारत के प्रति आपके स्नेह को देखकर खुशी हुई। हम मानते हैं कि दुनिया हमारा परिवार है और COVID-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में हमारी भूमिका निभाना चाहती है।"

भारत की उदारता देख खुश हुए पीटरसन

सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी थी कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 'मेड इन इंडिया' के टीके आ चुके हैं। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, "हम साथ-साथ है। मेड इन इंडिया कोेरोना वैक्सीन साउथ अफ्रीका पहुंच गई है।' इस पर पीटरसन ने जवाब देते हुए लिखा, 'भारत की उदारता और दया हर दिन बढ़ती जाती है। यह है प्यारा देश!" इसके साथ ही, बुधवार को, पूर्व क्रिकेटर ने लिखा: "भारत ने मुझे अपने करियर के दौरान बहुत कुछ सिखाया है और मुझे इतना कुछ भी दिया है। मैंने प्यार, जुनून, ऊर्जा और आतिथ्य महसूस किया है, जिसकी तुलना कई अन्य देश नहीं कर सकते।"

Glad to see your affection towards India. :)



We believe that the world is our family and want to play our role in strengthening the fight against COVID-19. https://t.co/zwpB3CNxLG