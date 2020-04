नई दिल्ली (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रमजान के मौके पर नागरिकों को मुबारकबाद दीं। साथ ही उन्होंने सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और यह भी कहा कि कोविड -19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल करनी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "रमजान मुबारक! मैं हर किसी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। यह पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लाता है। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल कर सकते हैं।'

Ramzan Mubarak! I pray for everyone&यs safety, well-being and prosperity. May this Holy Month bring with it abundance of kindness, harmony and compassion. May we achieve a decisive victory in the ongoing battle against COVID-19 and create a healthier planet.