नई दिल्ली (एएनआई/पीटीआई)। PM Modi Greets : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को अक्षय तृतीया की बधाई दी, जिसे नई चीजें शुरू करने और खरीदारी करने का शुभ दिन माना जाता है। इस त्योहार को दान और नई चीजों की शुरुआत से जुड़ा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों के सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने संत परशुराम की जयंती पर लोगों को बधाई दी, जिनकी देश भर में श्रद्धालु पूजा करते हैं।

ईद-उल-फितर की बधाई

पीएम मोदी ने ईद-उल-फितर के अवसर पर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने ने एक ट्वीट में कहा, "ईद-उल-फितर की बधाई। हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना को आगे बढ़ाया जाए। मैं सभी के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी प्रार्थना करता हूं। ईद मुबारक!"ईद इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। चांद दिखने की वजह से इस त्योहार का बहुत महत्व है।

Greetings on Eid-ul-Fitr. May the spirit of harmony and compassion be furthered in our society. I also pray for everyone&यs wonderful health and well-being. Eid Mubarak!

On Earth Day, I laud all those working to make our planet better. India is committed to furthering sustainable development in line with our culture of living in harmony with nature. pic.twitter.com/c1qgSU76IG