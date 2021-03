कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को असम के बिहपुरिया में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भव्य स्वागत किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस दाैरान पीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के लंबे कालखंड में जिन सत्रों और नामघरों को अवैध कब्जाधारियों के हवाले किया गया था, उनको आज मुक्त किया गया है। ये हम सभी के लिए कितने कष्ट का कारण था कि बताद्रवा थान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। इन पवित्र स्थानों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।

Congress can do anything for votes Here it's joining hands with the Left while in Kerala, it's abusing them. This is not 'Mahajot', it's a 'Mahajhoot' which neither has a representative nor policy. Such an alliance can only guarantee infiltration &corruption: PM Modi in Lakhmipur pic.twitter.com/6Llpc5CD6x