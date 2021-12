कानपुर (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर को एक बड़ी साैगात देते हुए यहां पर पर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया और मेट्रो की सवारी की। इस दाैरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। कानपुर यात्रा के दाैरान प्रधानमंत्री ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है और यह प्रमुख रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) के छात्रों की मदद से हासिल किया गया है।

In this 75th year of independence, we have over 75 unicorns, over 50,000 start-ups. Of these, 10,000 have come only in the last 6 months. Today India has emerged as the second-largest startup hub in the world: PM Modi at the 54th convocation of IIT Kanpur pic.twitter.com/TIgs9BJxCQ December 28, 2021

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इस 75 वें वर्ष में, हमारे पास 75 यूनिकॉर्न, 50,000 से अधिक स्टार्ट-अप हैं। इनमें से 10,000 केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 5G तकनीक विकसित करने में IIT कानपुर के योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। इसके साथ ही कहा कि जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो इसमें आज यहां मौजूद सभी छात्रों का योगदान शामिल होगा।पिछले 7 वर्षों में, छात्रों की सहायता के लिए केंद्र द्वारा कई कार्यक्रम पेश किए गए हैं।

When you took admission in IIT Kanpur, you must've had a fear of unknown. IIT Kanpur has taken you out of that and given you a massive canvas. Today, you have the belief to explore the entire world, the quest for the best: PM Modi at the 54th convocation of IIT Kanpur pic.twitter.com/sEbswkXkqG — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 28, 2021

पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मदद से बड़ी चुनौतियों का अधिक कुशलता से सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत की आजादी के 25 साल पूरे होने तक हमें बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से, हम बहुत कुछ नहीं कर सके। ऐसे में अब, हमारे पास बर्बाद करने के लिए दो मिनट भी नहीं हैं। हमें आत्मनिर्भरता के लिए धार्मिक रूप से प्रयास करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो भारत कैसे सफल होगा और कैसे अंतिम ऊंचाइयों को छुएगा? और यह इस देश के युवा ही कर सकते हैं। यह सदी पूरी तरह से प्रौद्योगिकी से प्रेरित है। छात्रों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष प्रौद्योगिकी के बारे में सीखने में लगाए हैं। दीक्षांत समारोह में, सभी छात्रों को राष्ट्रीय ब्लॉकचैन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित एक आंतरिक ब्लॉकचैन संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की गई।