नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू-कश्मीर को एक बड़ी साैगात दी। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आज यहां आयुष्मान भारत PM-JAY सेहत योजना को हरी झंडी दिखाई। इस दाैरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है। आज जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत योजना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू-कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पीएम ने कहा कि अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इनसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर हम सबको आगे के काम के लिए दिशा-निर्देश देते रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है।

Even after Supreme Court has directed that Panchayati and municipal elections should be conducted in Puducherry, the elections are not being conducted there. Those who keep on teaching me lessons on democracy are the ones who are running their govt there: PM Modi pic.twitter.com/Y4HxxuCcUy December 26, 2020

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिला विकास परिषद चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। जम्मू-कश्मीर के हर मतदाता के चेहरे पर मुझे विकास के लिए एक उम्मीद नजर आई। इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया हैं। जम्मू-कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है लेकिन साथ ही एक पक्ष और भी है, जिसकी तरफ मैं देश का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे है।

Border shelling has always been a matter of concern. The work on the construction of bunkers in borders areas including Samba, Poonch and Kathua is being done at a fast pace: PM Modi pic.twitter.com/S9Ubg21ixs — ANI (@ANI) December 26, 2020

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जम्मू-कश्मीर में करीब 18 लाख सिलेंडर रिफिल कराए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए लेकिन इसका मकसद सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं, ये लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की भी कोशिश है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर अब देश के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, कोरोना को लेकर भी जिस तरह यहां काम हुआ है वो प्रशंसनीय है। जम्मू-कश्मीर में हेल्थ सेक्टर पर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया।