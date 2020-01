कोलकाता (पश्चिम बंगाल)(एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दाैरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इसकाे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। खुद इस बात का जिक्र पीएम ने एक ट्वीट करके दिया है। मैं आज और कल पश्चिम बंगाल में रहने को लेकर काफी उत्साहित हूं। मुझे रामकृष्ण मिशन में समय बिताते हुए खुशी हो रही है और वह भी तब जब हम वहां स्वामी विवेकानंद की जयंती का मार्क देखेत हैं। इस जगह में कुछ खास है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दाैरे को लेकर कहा जा रहा है कि शनिवार को यहां एक कार्यक्रम में उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच साझा कर सकती हैं। वह भी तब जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) पर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी हैं। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यह उनकी पहली बैठक होगी।

I am excited to be in West Bengal today and tomorrow. I am delighted to be spending time at the Ramakrishna Mission and that too when we mark Swami Vivekananda&यs Jayanti. There is something special about that place.