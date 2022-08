नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकय्या को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागरिकों को 'तिरंगा' देने के उनके प्रयासों के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "मैं महान पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमें तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है।'

I pay homage to the great Pingali Venkayya on his birth anniversary. Our nation will forever be indebted to him for his efforts of giving us the Tricolour, which we are very proud of. Taking strength and inspiration from the Tricolour, may we keep working for national progress.