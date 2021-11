नई दिल्ली (एएनआई)। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धाजंलि देते हुए ट्वीट किया कि वह एक महान चिंतक और विद्वान थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका प्रेरित करने वाली है। वह शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बेहद गंभीर थे और उन्होंने समाज में भाईचारे को मजबूत करने के लिए काम किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं।

Tributes to Maulana Abul Kalam Azad on his Jayanti. A pathbreaking thinker and intellectual, his role in the freedom struggle is inspiring. He was passionate about the education sector and worked to further brotherhood in society.