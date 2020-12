नई दिल्ली (पीटीआई / एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हर साल सत्ता पक्ष द्वारा सुशासन दिवस ​​के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने के बाद कई राज्यों के किसानों के साथ संवाद किया। इस दाैरान किसानों ने उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी।

There has been misconception that Minimum Support Price will end. Prime Minister has said & I'll also give my word that MSP won't end. It is farmers who've supported the country whenever it underwent economic recession & we've seen this many times: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/AOqmzoZV8y December 25, 2020

अरुणाचल के किसान के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कांट्रैक्ट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। इतना झूठ बोल रहे हैं। वहीं इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लेकर आए तब राहुल बाबा समेत विपक्ष के सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया। पीएम मोदी ने ढाई साल में ही 95,000 करोड़ सीधे किसानों के अकाउंट में डलवा दिए हैं।

I appeal to the protesting farmers to end their protest and hold talks with the government. I hope they will understand the importance of the new farm laws, and the issue will be resolved soon: Union Agriculture Minister https://t.co/x3CstGwIoL pic.twitter.com/7DRAbKVcC9 — ANI (@ANI) December 25, 2020

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए तीन कानून बनाए गए हैं लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही है कि MSP खत्म कर दी जाएगी। मैं किसानों को वचन दे रहा हूं कि किसी भी कीमत पर MSP खत्म नहीं होगी। मैं अटल बिहारी जी के साथ चौधरी चरण सिंह जी को भी याद करना चाहूंगा, वे किसानों के सर्वमान्य नेता थे। चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने बार-बार धोखा दिया, जब वे UP के CM थे तो उस समय भी उनकी सरकार को गिराने का काम इन्ही दोनों पार्टियों ने किया था।

National News inextlive from India News Desk

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई-बहनों के मन में नए कानूनों को लेकर भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार के वार्ता के निमंत्रण पर आएं। मुझे आशा है कि किसान नए कानून के मर्म और महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। पीएम-किसान योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि 2,000 रुपये की तीन समान किश्तों में देय है। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाता है।