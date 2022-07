नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मंगल पांडे को उनकी जयंती पर याद किया और कहा कि स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण समय में देशभक्ति की चिंगारी प्रज्वलित की थी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "महान मंगल पांडे साहस और दृढ़ संकल्प के पर्याय हैं। उन्होंने हमारे इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में देशभक्ति की चिंगारी प्रज्वलित की और अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनकी जयंती पर उन्हें याद किया। इस साल की शुरुआत में मेरठ में उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी थी।"

The great Mangal Pandey is synonymous with courage and determination. He ignited the spark of patriotism at a very critical period of our history and inspired countless people. Remembering him on his birth anniversary. Had paid tributes to his statue in Meerut earlier this year. pic.twitter.com/QyWaIbEh9A