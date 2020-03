कानपुर। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम संबोधन करते हुए वायरस से बचाव के लिए नागरिकों से घर में रहने की अपील की है। मोदी ने रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा। इसमें उनका साथ देने के लिए कई सेलेब्रिटी भी सामने आए हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ भारतीय हस्तियों ने जनता कर्फ्यू के फैसले का समर्थन किया था अब विदेशी क्रिकेटर भी कोरोना के साथ लड़ाई के लिए भारत के साथ खड़े हो गए। इसमें पहला नाम पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन का है।

केविन ने हिंदी में भारतीयों से की अपील

इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे केविन ने बीती रात हिंदी में ट्वीट करते हुए भारतीय नागरिकों से घर में रहने की अपील की है। पीटरसन ने ट्विटर पर लिखा, 'नमस्ते इंडिया, हम सब कोरोना वायरस को हराने में एक साथ हैं। हम सब अपने-अपने सरकार की बात का निर्देश करें और घर में कुछ दिनों के लिए रहें। ये समय है होशियार रहने का। आप सभी को ढेर सारा प्यार।' पीटरसन के इस हिंदी वाले ट्वीट को देखकर कई क्रिकेट फैंस हैरान हुए मगर उन्होंने ट्वीट के अंत में बताया कि उन्हें हिंदी किसने सिखाई है। केविन ने अंत में अपने हिंदी टीचर का नाम लिखा जिसमें श्रीवत्स गोस्वामी का नाम था। बता दें गोस्वामी भारतीय क्रिकेटर हैं और आईपीएल में खेलते हैं।

Explosive batsmen who've seen teams through crises have something to say to us.



