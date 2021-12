वाराणसी (एएनआई)। Kashi Vishwanath Corridor : प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करने के साथ ही जनता को संबोधित किया। परियोजना का उद्घाटन करने से पहले अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने परियोजना के निर्माण में लगे मजदूरों का फूलों से अभिनंदन किया। इस दाैरान पीएम मादी ने कहा कि मैं काशी विश्वनाथ धाम के जीर्णोद्धार के लिए काम करने वाले हमारे सभी श्रमिक साथियों (मजदूरों) को नमन करता हूं। उन्होंने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कई चुनौतियों के बावजूद सफलता हासिल की। उन्होंने कहा, आज मैं हर उस मजदूर भाई-बहन का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस भव्य परिसर के निर्माण में पसीना बहाया है। इसके साथ ही उन्होंने उनके साथ भोजन भी किया। वहीं उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम को भारत की संस्कृति और प्राचीन इतिहास का वसीयतनामा करार दिया और कहा कि प्रतिष्ठित मंदिर के दर्शन करने से आस्था और अतीत की महिमा दोनों का अनुभव होगा।

Today, I would also like to express my gratitude towards every labourer who has worked for the construction of this grand complex. Even during COVID19, the work did not stop here: PM Narendra Modi at the inauguration of Kashi Vishwanath Corridor project in Varanasi pic.twitter.com/4mZwWqzJUI December 13, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब आप यहां आएंगे, तो आपको केवल विश्वास ही नहीं दिखाई देगा। आपको यहां महसूस होगा कैसे प्रचेता (प्राचीन) और नवंता (आधुनिक) एक साथ जीवित हो जाते हैं। विश्वनाथ धाम का यह पूरा नया परिसर नहीं है बस एक भव्य इमारत। यह हमारे भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ हमेशा सबके हैं, मां गंगा सबकी हैं और काशी विश्वनाथ धाम के पूरा होने से दिव्यांग समेत सभी लोग आसानी से मंदिर में आ सकेंगे। पहले यहां का मंदिर क्षेत्र जो केवल तीन हजार वर्ग फीट था और अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट हो गया है। अब यहां 50 से 75 हजार श्रद्धालु मंदिर और मंदिर परिसर में आ सकते हैं। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाया।

Today, a new chapter is being written in the history of Kashi Vishwanath. Kashi Vishwanath Dham premises is not just a grand 'bhavan' but a symbol of India's 'Sanatan' culture & traditions. Here you'll see how inspirations of the ancient are giving direction to the future:PM Modi pic.twitter.com/FkNDYo48Cc — ANI UP (@ANINewsUP) December 13, 2021

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। सीएम आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर परोक्ष प्रहार करते हुए कहा, 'राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 100 साल पहले वाराणसी आए थे, तो उन्होंने संकरी गलियों और गंदगी को देखकर दर्द व्यक्त किया था। महात्मा गांधी जी के नाम पर कई लोग सत्ता में आए, लेकिन यह पहली बार है कि उनका शानदार काशी का सपना साकार हुआ है। वाराणसी के दो दिवसीय दौरे के दौरान, पीएम मोदी असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में भी भाग लेंगे। बिहार और नागालैंड के उपमुख्यमंत्रियों के साथ भी बात करेंगे।