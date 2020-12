नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह भारत-जापान सम्मेलन सम्मेलन को संबोधित किया। भारत-जापान सामवेद सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने जापान सरकार को सामवेद को निरंतर समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। भारत-जापान संवाद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ऐतिहासिक रूप से बुद्ध के संदेशों की रोशनी भारत से दुनिया के कई हिस्सों में फैली। हालांकि ये रोशनी स्थिर नहीं रही, सदियों से ​हर नए स्थान जहां बुद्ध के विचार पहुंचे वो ​विकसित होते रहे। ऐसे में मैं पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव करना चाहूंगा। हम भारत में इस तरह की सुविधा बनाने के लिए खुश होंगे और इसके लिए उपयुक्त संसाधन प्रदान करेंगे।

This decade will be about nurturing bright young minds, who will add value to humanity in the times to come. Learning should be such that furthers innovation. After all, innovation is the cornerstone of the human empowerment: PM Narendra Modi at 6th India-Japan Samwad Conference