नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दाैरे पर हैं। पीएम यहां पर दौरान ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन और ऊना-हमीरपुर रेलवे परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैंने नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश में शुरू होने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन है।

Una, Himachal Pradesh | The festival of Diwali has arrived early for Una and Himachal Pradesh. Today I flagged off the inaugural run of the new Vande Bharat train. This is the 4th Vande Bharat train to be introduced in the country: PM Narendra Modi pic.twitter.com/ZckfAJRVOX