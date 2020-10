नई दिल्ली (एएनआई)। पुलिस स्मृति दिवस 2020 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश रक्षा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट कियाकि पुलिस कर्मी हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। कानून और व्यवस्था के संरक्षण से लेकर भयानकअपराधों को सुलझाने में, आपदा प्रबंधन में सहायता से लेकर कोविड-19 से लड़ने तक, हमारे पुलिस कर्मी हमेशा बिना किसी हिचक के अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। हम कर्तव्य के लिए शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। पीएम मोदी ने सीआरपीएफ को 'बेहतरीन फोर्स' बताया है।

Police Commemoration Day is about expressing gratitude to our police personnel and their families all across India. We pay tributes to all the police personnel martyred in the line of duty. Their sacrifice and service would always be remembered. pic.twitter.com/69gkT1yH24